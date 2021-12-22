Ertaç, Emre ve Samet'e 3'er maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Samet Akrep (Girne Halk Evi)

3 Maç Emre Soytürk (Yonpaş Dumlupınar TSK)

3 Maç Ertaç Taşkıran (Türk Ocağı Limasol)

3 Maç

Baran Şahinsoy (Cihangir GSK)

1 Maç Mehmet Ali Demir (Girne Halk Evi)

1 Maç Yalçın Şahinsoy (Çanakkale TSK)

1 Maç Yusuf Altınbaş (Yalova SK)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Cemre Yıldızev (Yenicami AK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Ali Öztürk (Cihangir GSK) Ahmet Hellaç (Çanakkale TSK) Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı TSK) Çağlar Toklu (Küçük Kaymaklı TSK) Burak Tünsay (Mormenekşe GBSK) İbrahim Kaba (Hamitköy ŞHSK) Vakkas Kaynarca (Merit Alsancak Yeşilova SK) Berhan Celme (Cihangir GSK) Aykut Kamuz (Mormenekşe GBSK) Eyüp Öztep (Merit Alsancak Yeşilova) Rifat Sonatlı (Çanakkale TSK) Can Pakin (Türk Ocağı Limasol) Koray Gülçiçek (Düzkaya KOSK) Can Polat İnceler (Türk Ocağı Limasol) Suha Güngör (Miracle Değirmenlik SK) Cem Demirbüker (Düzkaya KOSK) Hicabi Demir (İncirli SK) Eşref Özkul (Girne Halk Evi)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

16057 maç numarasıyla, 17/12/2021 tarihinde Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan AKSA Süper Lig Türk Ocağı Limasol SK – Doğan Türk Birliği SK müsabakasında, Türk Ocağı Limasol taraftarlarının yaratmış olduğu saha olayları DS-8/2021-2022 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz konu ile ilgili raporları değerlendirdikten sonra Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü taraftarlarının maç boyunca tribünden, Doğan Türk Birliği oyuncularına ve maçın hakemlerine doğru içi su dolu pet su şişeleri ve bardakları ile meşaleler ve yanıcı, patlayıcı madde atmış olduklarını raporlardan tespit ederek bu konuda bulgu yaparız.

Yapılan değerlendirme neticesinde, Türk Ocağı Limasol SK’ya, DT 52 (1) ( c) ve ( Ç )’nin ihlallerinden dolayı, DT 52 (3) uyarınca toplam 1,000.-TL tutarında para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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22/12/2021 14:44