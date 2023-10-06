Ertaç Özbir ve Kenan Yıldız'a ilk milli davet

Adana Demirspor'dan Ertaç Özbir ve Juventus forması giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız ilk kez milli takıma davet edildi.

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06/10/2023

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Ertaç Özbir ve Kenan Yıldız'a ilk milli davet

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ve 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

İki futbolcu ilk milli heyecanını yaşayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan Ertaç Özbir ve Juventus forması giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız ilk kez milli takıma davet etti.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 8 Ekim Pazar akşamı TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

06/10/2023 20:57
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TAGS: Ertaç Özbir ve Kenan Yıldız’a ilk milli davet
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