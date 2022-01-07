Ertaç, Remzi ve Bilal Mesarya'da

Mesarya Türk Ocağı ile ipleri koparan Ertaç Taşkıran, Bilal Ceylan ve Remzi Betmezoğlu ile anlaştı.

Türk Ocağı yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra, kendi bonservisi yanında alacaklarına karşılık Bilal ile Remzi'nin de bonservislerini alan Ertaç Taşkıran, başkan Halil Topaloğlu ile dün yaptığı son görüşmede anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Nazım Aktunç'un da raporu doğrultusunda ikisi forvet, biri defans üç yıldız isim sarı kırmızılılarla yarın çalışmalara başlayacak.

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07/01/2022 16:50