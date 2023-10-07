Ertan Aligüllü ve Şaziye Katipoğlu istifa etti

Haber Kıbrıs’ta önceki gün Yakın Doğu Okul Öncesi, İlkokul ve Lise okullarında büyük huzursuzluk olduğu ve art arda istifaların geleceği yönünde yer alan haber, yaşanan gelişmelerle doğrulandı.

Yakın Doğu Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi okullarından sorumlu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü okulda yaşanan huzursuzluklar sonucunda dün gün içinde istifasını üst yönetime sundu. Aligüllü’nün istifasını sunmasının ardından Yakın Doğu İlkokulu Müdüresi Şaziye Katipoğlu da istifa etti.

İstifaların sunulmasının ardından Aligüllü ve Katipoğlu öğretmenlerine veda ederek göz yaşları arasında okullardan uğurlandı. Veda sırasında öğretmenler Aligüllü ve Katipoğlu’nun yarattığı güven ve sevgi ortamında nitelikli eğitim verme olanağı yakaladıkları için mutluluklarını belirterek onlara minnet duygularını aktardılar. Vedalar sırasında Aligüllü ve Katipoğlu’nun gidişi ile telafisi zor olacak bir durumla karşı karşıya kalındığını belirten öğretmenler, üzüntülerini dile getirdiler.

Aligüllü: “Mevcut koşullarda artık devam etmemiz mümkün değildi”

Haber Kıbrıs muhabirine kısa bir açıklamada bulunan Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi okullarından sorumlu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, “yıllarca hiçbir özveriden kaçınmadan büyük bir istekle hizmet verdiğimiz okullarımızda mevcut koşullarda artık devam etmemiz mümkün değildi, dolayısıyla ayrılma kararı aldık” dedi.

Konuşmasına “Üzgünüz, bizim için bu kararı almak zor oldu ama yapacak başka bir şey kalmamıştı” diye devam eden Aligüllü bugüne kadar kendisi ile birlikte çalışan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Aligüllü, “Ben eminim bizim başlattığımız projeler geride kalan arkadaşlarımız tarafından devam ettirilecektir” ifadelerini kullandı.

Bu arada Yakın Doğu Lefkoşa Kolejindeki yılların deneyimli başmuavini Sait Baki ve Muavin Çiğdem Depreli Ozan da görevletinden istifa etti.

Yeni istifalar gündemde

Öte yandan Yakın Doğu okullarda yıllardır görev yapan Müdür Muavinleri ve Koordinatörler bu görevlerinden alındı. Görevden alınanalar arasında Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan, Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Başkanı Asım İdris ve sayıları 11'i bulan müdür muavini ve koordinatör bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu istifaları yenilerinin takip edeceği yönündeki haberler büyük endişe yaratıyor.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre yaşanan istifaların ardından yeni istifalar da gündeme gelecek. Bugün gerçekleşen istifalarla birlikte öğretmenler ve veliler arasındaki huzursuzluk da hat safhaya çıktı.

Haber Kıbrıs’a konuşan veliler, yaşanan bu gelişmeleri endişe ile izlediklerini ifade ederek bu durumun okuldaki eğitimi olumsuz etkilemesinden ve eğitim kalitesinin düşmesinden korktuklarını söyledi.

Velilerde büyük huzursuzluk

Lefkoşa, Girne ve Yeni Boğaziçi okullarından sorumlu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ve İlkokul Okul Müdürü Şaziye Katipoğlu’na büyük bir güven duyduklarını ve okul ücretlerinin artmış olması rağmen duydukları bu güven nedeniyle çocuklarını okulda tutmaya devam ettiklerini ifade eden veliler, “bizim gördüğümüz öğretmenlerin büyük bir huzursuzluk içinde olduğudur. Okul yönetimi ile öğretmenler arasında çok büyük bir güvensizlik yaşanıyor ve bu durum çocuklarımızın eğitimini olumsuz etkileyecek diye düşünüyoruz. Çok üzgün şaşkın ve öfkeliyiz. Aldığımız duyumlara göre başka istifalar da olabilir. Kendisini güvende hissetmeyen öğretmenlerin verimli olması mümkün değildir” ifadelerini kullandılar.

Veliler istifalar sonrasında üst yönetiminden bir açıklama beklediklerini ancak şu ana kadar bir açıklama gelmediğini belirterek ne yapacaklarını bilemediklerini söylediler. Aligüllü ve Katipoğlu’na okula verdikleri hizmetlerden dolayı bir teşekkür dahi edilmemesini eleştiren veliler, bunu bir vefasızlık örneği olarak nitelediler. Veliler okul üst yönetiminin hızlı bir şekilde bir açıklama yapmasını istediler.