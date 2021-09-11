Ertan Azer Yaşamını Yitirdi

Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni 64 yaşındaki Ertan Azer Covid-19 nedeniyle bugün hayatını kaybetti.

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11/09/2021

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Ertan Azer Yaşamını Yitirdi

Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni 64 yaşındaki Ertan Azer Covid-19 nedeniyle bugün hayatını kaybetti. Ülke sporuna ve gençlere büyük katkısı olan Ertan Azer uzun süre basketbol hakemliği de yapmıştı.

23 Ağustos tarihinde Covid-19 hastalığı nedeni ile yoğun bakıma yatan  Azer'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ayrıca, bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükselmiş oldu.

Haber Kıbrıs ailesi olarak Azer ailesine başsağlığı dileriz.


 

 

 

11/09/2021 11:26
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TAGS: Ertan Azer
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