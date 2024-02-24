Erteleme döngüsünü kırmak için ilk adım “eyleme geçmek”

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Dr. Aslı Başabak Bhais, isteksizlikle başlayan erteleme döngüsünü kırmada ilk adımın "eyleme geçmek" olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bhais, erteleme hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Erteleme hastalığının kişinin yetiştirmesi gereken işleri ötelemesi, yapmaktan kaçınması ya da sürekli olarak ertelemesi olarak tanımlandığını ifade eden Bhais, "Motivasyondaki eksik parçayı bulmak, ertelemeyi önlemenin en önemli yollarından biridir. Ertelemenin sebeplerinden biri de zaman yönetimi ve önceliklendirme ile ilgili probleminin olması. Zaman yönetimini daha iyi yapmak, iyi bir iş planı yapmak, programımızı önceliklerimize göre planlıyor olmak. En acil olanları en başta yapmak, daha sonrasında olsa da olur, olmasa da olur dediğimiz şeyleri yapmak." ifadelerini kullandı.

Bhais, neurofeedback ve biofeedback programlarıyla dikkat üzerine çalışıldığını kaydederek, motivasyon düşüklüğünde motivasyonu düşüren şeyin ne olduğunu bulmanın çözüme iyi geleceğini belirtti.

Kişinin kendine güvenle ilgili bir sorun yoksa, zorunlulukla ya da gerekliliklerle ilgili sorununun olduğunu ifade eden Bhais, ertelemenin altındaki nedeni keşfetmenin önemine işaret etti.

Bhais, motivasyonu kıran noktalarda vasat şeylerle başlamayı önerdiğini belirterek, "İsteksizlikle başlayan ertelemelerde bir şey yapmak istemiyor olmak, zor gelmesi, hazır olmadığımızı düşünüyor olmak bizde isteksizlik yaratıyor. Bu isteksizlik eylemsizliğe sebep oluyor. Bir şey yapmamaya sebep oluyor. Yapmadıkça mutsuz oluyoruz. Mutsuzluk o isteksizliğimizi artırıyor, isteksizlik eylemsizliğimizi artıyor ve döngü oluşuyor." açıklamalarında bulundu.

Duyguları değiştirme şansının olmadığını aktaran Bhais, "Ben şimdi çok istekli olacağım veya çok mutlu olacağım dediğimizde bunu yapamıyoruz. Ama ‘Ben istemesem de mutlu olmayacağımı düşünsem de bir şey yapabilirim’ demek, yapabilmek bu kontrol edebileceğimiz bir şey. Biz duygularımızı kontrol edemeyiz ama davranışlarımızı kontrol edebiliriz. O yüzden önerebileceğim şey eylemle başlamanız." değerlendirmesinde bulundu.