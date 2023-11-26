Erteleme maçını Maccabi Tel Aviv kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi erteleme maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, Ukrayna'nın Zorya takımını 3-2 yendi.

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26/11/2023

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Erteleme maçını Maccabi Tel Aviv kazandı


İsrail'deki mevcut güvenlik durumunu nedeniyle Sırbistan'ta oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'in gollerini Eran Zahavi ve Dor Peretz (2) atarken, Zorya'nın gollerini Eduardo Guerrero ile Ihor Gorbach kaydetti.

Bu galibiyetin ardından grupta ikinci sırada yer alan Maccabi Tel Aviv, puanını 9'a yükseltti. Üçüncü sıradaki Zorya ise 4 puanda kaldı.

26/11/2023 11:10
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TAGS: Erteleme maçını Maccabi Tel Aviv kazandı
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