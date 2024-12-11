Erten Can Kasımoğlu, Türkiye Yüzme Finalleri’nde

Yakın Doğu Spor Kulübü yüzücüsü Erten Can Kasımoğlu, 13,14,15 Aralık tarihlerinde Bursa’da gerçekleşecek, Türkiye 12 Yaş Yüzme Finallerine katılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışacak olan Erten Can Kasımoğlu, 50 ve 100 Metre serbest ile 50 ve 100 metre kurbağalama dallarında ülkemizi temsil edecek.

Erten, geçtiğimiz ay düzenlenen KKTC Yüzme Şampiyonası’nda gerçekleştirdiği derecelerle Türkiye A1 Barajı’nı geçerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Antrenörü Avni Cankurt ile Bursa’daki Türkiye Finalleri’ne katılacak olan sporcumuza başarılar dileriz.