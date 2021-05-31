Erten Gazi KKTC'yi gururlandırdı

Efes Pilsen dün akşam Eurolig şampiyonu olurken, kadrosunda KKTC'li Erten Gazi'nin de olması ülkemizde büyük bir gururla karşılandı.

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31/05/2021

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Erten Gazi KKTC'yi gururlandırdı

Efes Pilsen dün akşam Eurolig şampiyonu olurken, kadrosunda KKTC'li Erten Gazi'nin de olması ülkemizde büyük bir gururla karşılandı.

Spor ambargosuna rağmen, azmi ile önce Türkiye, ardından ABD ve devamında Efes Pilsen ile çok sayıda başarıya imza atan Erten Gazi, dün akşam da Eurolig kupasını kaldırdı. Anadolu Efes'in efsane kadrosunda yer alma başarısı gösteren Erten Gazi'yi, Haber Kıbrıs ailesi olarak da tebrik ederiz.

31/05/2021 08:07
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TAGS: Erten Gazi, efes, basketbol
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