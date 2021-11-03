Ertop'tan Sertoğlu'na BTM kulüpleri adına teşekkür

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kulüpleri Temsilcisi Metin Ertop açıklama yaparak, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'na BTM Ligi'ne göstermiş olduğu ilgi ve sorunların çözülmesi adına gösterdiği dik duruştan ötürü teşekkür etti.

Ertop'un açıklaması şöyle;

"Bir süredir gündemi meşgul eden Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligleri’ne ait geçmiş sezonun hakem ücretleri ile ilgili olarak bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Maliye Bakanı Sayın Dursun Oğuz bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.

Toplantı sonrası KTFF Başkanı’mızın kaleminden yapılan açıklama neticesinde yarın yapılması planlanan eylem kararı da belli bir süre askıya alınmıştır.

Öncelikle geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrasında tüm kulüplerin ortaya koyduğu tavır ve dayanışma örneği için herkesi kutlarım. 70’in üzerinde köy kulübünün bulunduğu BTM’deki takımlar adına ligimize verdiği destek ve sorunların çözülmesi adına gösterdiği dik duruştan dolayı Federasyon Başkanımız Sayın Hasan Sertoğlu’na da teşekkürlerimizi sunarız."

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03/11/2021 15:26