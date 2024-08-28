Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması: ''Konu FIFA'ya gidecekmiş gibi duruyor''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Cham transferinin FIFA'ya taşınabileceğini söyledi. Doğan, "Trabzon'a geldi. Aramamızda mali anlaşmalar yapıldı.

Daha sonrasında oyuncuyla anlaştık. İmzadan 1-2 gün sonra kulübü şartları değiştirmek istediği gibi, daha önce karşılaşmadığımız taleplerle bize geldi. Konu FIFA'ya gidecekmiş gibi duruyor. Trabzonspor açısından bir problem yok." dedi. Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un transfer gündemindeki Muhammed Cham ve Paul Onuachu için açıklamalarda bulundu.

Doğan, A Para'da katıldığı bir yayında Muhammed Cham'ın transferine ilişkin, "Muhammed Cham'ın biz kulübüyle yazılı olarak anlaştık. Sonrasında kulübü bize sağlık kontrolleri ve seyahati için bize yazılı izin verdi. Trabzon'a geldi. Aramamızda mali anlaşmalar yapıldı. Daha sonrasında oyuncuyla anlaştık. İmzadan 1-2 gün sonra kulübü şartları değiştirmek istediği gibi, daha önce karşılaşmadığımız taleplerle bize geldi. Konu FIFA'ya gidecekmiş gibi duruyor. Trabzonspor açısından bir problem yok. Kulübü bugün ya da yarın anlaştığımız şartları kabul edebilir. Karşılıklı onaylar alındı. Belgeler kulüpte." açıklamasında bulundu.

"CİDDİ BİR TEKLİF YAPTIK"

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Paul Onuachu için teklif yaptıklarını belirten Ertuğrul Doğan, transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.



Doğan konuyla ilgili, "Onuachu hocamızın da ilk talebi. Kendisiyle görüşüyoruz. O da kulübüne söylüyor. Ciddi bir teklif yaptık. 6 milyon euro ve bonuslarla bir teklif yaptık. Kulübünün 15 milyon euroluk talebi devam ediyor. Transfer dönemi bitiyor. Geçen seferdeki gibi kiralama ya da satın almayla olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.