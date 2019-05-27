Ertuğruloğlu, 2. Cumhurbaşkanı Talat’a pişkin dedi

Eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan Niyazi Kızılyürek’in seçim zaferini kutlaması ve Kıbrıslı Rumların Kıbrıs’ı bir Kıbrıslı Türk'ün temsil etmesinin inanılmaz bir gelişme olarak nitelemesini pişkinlik olarak niteledi.

Talat’ın Tweet’ine yanıt olarak paylaşım yapan Ertuğruloğlu, “Gerçekler ancak bu kadar pişkinlikle çarptırılabilirdi” ifadelerini kullandı.

İşte Talat ve Ertuğruloğlu’nun açıklamaları: