Ertuğruloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu mesajında, “Kıbrıs Türk halkının zor yıllarında gücü ve azmi ile varoluş mücadelemizin mihenk taşı olan, günümüzde de hayatın her alanında başarılı çalışmalar yapan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. İyi ki varsınız.” ifadelerini kullandı.