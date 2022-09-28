Ertuğruloğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Muavini ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Washington’a geçerek ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Muavini Erika Olson ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün yapılan toplantıda Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu, Kıbrıs Türk tarafının son pozisyonu hakkında bilgiler verdi.

Aynı gün Türk basını ile de bir araya gelen Ertuğruloğlu ve dün akşam ise TC Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın onuruna düzenlediği akşam yemeğine katıldı.

Bu habere tepkiniz:



28/09/2022 15:51