Ertuğruloğlu: Anastasiadis’in ekmeğine yağ sürülüyor…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT’de yayınlanan 50+1 Programı’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Meclis’te hükümet programı görüşülürken, bazı muhalefet milletvekillerinin iki devletli çözüm modelini eleştirmelerini ve federal çözümde ısrar edilmesi gerektiği yönündeki görüşlerini değerlendiren Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının 50 yıl daha federasyon süreci adı altında tutulamayacağını söyledi.

Anastasiadis’in ekmeğine yağ sürülüyor, Rum Tarafı üzerinde baskı gibi söylemlere hayret ettiğini ifade eden Ertuğruloğlu, “ Anastasiadis nerede köşeye sıkışmış? Yoksa biz mi farketmedik?” diye sordu.

1960’tan itibaren yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, “ Sadece siyasi eşitlik talep etmek doğru ve yeterli değildir. daha güçlü bir mekanizma gerektiğini düşünmek gerekir” dedi.

Bu noktada siyasi eşitlikten öte egemen eşitliğin artık söylemek gerektiğini belirten Ertuğruloğlu, “ Egemen eşitliğe itiraz edenler neyi söylediklerinin farkındaymışım?. Burası Meclis.. egemenliğin temsil edildiği yer burası. Peki o zaman Kıbrıs Türk Halkının egemen eşitliğine neden karşı ‘çıkıyorsunuz… Devlet varsa Meclis var, Bakanlık var” şeklinde konuştu.

Ertuğruloğlu, Rum tarafının egemen eşitlik ile ilgili beyanatların benzerini mecliste de görmekten büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Tahsin Ertuğruloğlu, “Rum bütün dünyadan Kıbrıs Cumhuriyeti muamelesi gördüğü, Kıbrıslı Türkleri de bir azınlık gördüğü sürece kimse bir anlaşma beklemesin. Siyasi eşitliği bile kabul etmiyor. Bizimle yeni bir ortaklığı neden bölüşsünler? Bizi eleştirenler buna da cevap versin. BM’den, AB’den medet uman bir aciz toplum muamelesini kendileri layık görüşüyorlarsa, biz layık görmüyoruz, Devlete inanmıyorsanız devletin makamlarında ne işiniz var? Bu makamlar devletin güçlenmesi için kullanılan makamlardır. Ucuz politika bitti. Artık yeni döneme girildiğini herkes fark etsin. 50 yıldır süren süreçten kopamayanlar, bizimle Kıbrıs Konusunda buluşamayacağız. Mecliste dün bunları dinledim ve çok üzüldüm. Rumlar’la anlaşmayı bırakın, biz kendi insanlarımızla bu anlaşmayı sağlayamıyoruz. Devlete inanlarla buna karşı çıkanlar… BM bunu kabul etmez, Sen önce kendin devletinin varlığına, egemenliğine inanacaksın, sahip çıkacaksın sonra başkasının görüşlerine bakacaksın” şeklinde konuştu.

Rum Tarafı’nın bazı söylemlerinin burada da kullanılması ile ilgili “ kim kimin ekmeğine yağ sürüyor” diyen Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta artık oyunun bittiğini ifade etti.

Ertuğruloğlu, “ Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iki ayrı devletin şekillendireceği yeni bir Kıbrıs… Buna itiraz edenlerin neye itiraz ettiğini önce kendi vicdanlarına sorgulamaları gerekir” dedi.

Tahsin Ertuğruloğlu, “ Kimse bizi suçlu sandalyesine oturtmaya çalışmasın. Burasının bir Türk Devleti olduğunu anlayın. Herkes, Kıbrıs Türkünün devlet sahibi bir halk olduğunu, yeni bir ortaklığa KKTC olarak girileceğini içselleştirsin. Devlet olgusunu sadece Türkiye’ye karşı kullananların, ama Rum’a karşı ricacı bir toplum olanların, Kıbrıs Türk Halkına hizmet vermeleri sözkonusu değildir” diye konuştu.

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18/12/2020 18:38