Ertuğruloğlu: Atatürk bıraktığı eserler ve fikirleri ile milli hafızamızda daima yaşayacak

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, azim ve kararlılığı ile Kıbrıs Türk halkının ve mazlum milletlerin istiklal mücadelesine örnek olan Atatürk’ün, bıraktığı eserler ve fikirleri ile milli hafızalarında daima yaşayacağını vurguladı.

Ertuğruloğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun mesajı şöyle:

“Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yıl dönümünde saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum.

‘Ya istikâl ya ölüm!’ diyerek manda ve himayeyi kabul etmeyen, dayatmalara, esarete karşı duran; kopmaz parçası olduğumuz Türk Milleti’nin her alanda tam bağımsızlığını esas alan, azim ve kararlılığı ile Kıbrıs Türk halkının ve mazlum milletlerin istiklal mücadelesine örnek olan yüzyılın dehası Atatürk, bıraktığı eserler ve fikirleri ile milli hafızamızda daima yaşayacaktır.”