Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

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24/09/2021

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Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Yapılan açıklamaya göre Bakan Ertuğruloğlu görüşmede mevkidaşı Bayramov’a Kıbrıs konusunda Türk tarafının yeni tezi olan egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü anlattı.

Bakan Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirerek, Kıbrıs konusuna dair pozisyonlarını aktardı. 

24/09/2021 08:59
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