Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya’da bugün başlayan Antalya Diplomasi Formu çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Diplomasi Forumu’na katılan Ertuğruloğlu, forum çerçevesindeki ilk görüşmesini yaptığı TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ardından diğer bazı temaslarda da bulundu.

Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmenin ardından Ertuğruloğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuşmalarıyla bugün resmi açılışı gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu’nun ardından Ertuğruloğlu’nun temasları devam edecek.

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18/06/2021 16:56