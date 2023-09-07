Ertuğruloğlu, BAÜ Kıbrıs öğrencilerini Kıbrıs konusunda bilgilendirdi

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07/09/2023

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Ertuğruloğlu, BAÜ Kıbrıs öğrencilerini Kıbrıs konusunda bilgilendirdi

 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden bir grup öğrenciyi Kıbrıs konusu hakkında bilgilendirdi.

Bakanlık açıklamasına göre öğretim görevlileri ile birlikte kendisini ziyaret eden Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, öğrencilere, Kıbrıs konusunun tarihsel süreci hakkında ve gelinen aşamayla ilgili bilgi verdi, sorularını yanıtladı.

07/09/2023 18:01
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TAGS: Ertuğruloğlu, BAÜ Kıbrıs öğrencilerini Kıbrıs konusunda bilgilendirdi
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