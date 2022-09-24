Ertuğruloğlu BM Genel Sekreteri’nin Yardımcısı Di Carlo ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 77. toplantıları vesilesiyle New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Merkezi’nde BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu görüşmede, Kıbrıs konusuna ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu muhatabına aktararak kayda geçirdi.

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24/09/2022 11:44