Ertuğruloğlu: Bu sorunu yaratan yapı da BMGK’nın 5 daimi üyesi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs sorununun tarifi, Rum tarafının ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ diye muamele görmesidir. Bu sorunu yaratan yapı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi, bu sorunu hala daha uluslararası camianın gündeminde tutan yapı olmaya devam ediyor.” dedi.

Ertuğruloğlu, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kıbrıs konusunu çeşitli yönleriyle mevkidaşı Fidan ile ele aldıklarını aktaran Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Kıbrıs sorununun tarifi, Rum tarafının ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ diye muamele görmesidir. Bu sorunu yaratan yapı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi, bu sorunu hala daha uluslararası camianın gündeminde tutan yapı olmaya devam ediyor. Yani Rum tarafına siz ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ muamelesi yaptığınız sürece yarattığınız sorunun devamından başka bir şey yaratmıyorsunuz.”

Ertuğruloğlu, Crans-Montana’da 2017’deki müzakereleri hatırlatarak, burada Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle müzakere sürecinin çöktüğünü vurguladı.