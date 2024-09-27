Ertuğruloğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamako Jean-Marie Traoré ile görüştü

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27/09/2024

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Ertuğruloğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamako Jean-Marie Traoré ile görüştü

BM Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamako Jean-Marie Traoré bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, Traoré’yi Kıbrıs’taki son gelişmelere ilişkin bilgilendiren Ertuğruloğlu, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören Burkina Faso vatandaşları olduğunu kaydetti. Ertuğruloğlu, eğitim alanındaki mevcut ilişkiler yanında diğer ikili ilişkilerin de geliştirilmesinin ülkelere fayda sağlayacağını ifade etti.

BM merkezindeki görüşmede Ertuğruloğlu’na, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı eşlik etti.

27/09/2024 14:37
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TAGS: Ertuğruloğlu, Burkina Faso
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