Ertuğruloğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs’ta egemen eşit, iki devlete dayanan vizyonu bir kez daha güçlü şekilde vurgulamıştır

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kıbrıs davasında sürdürülen vizyona güçlü şekilde destek olarak Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler 77. ve 78. Genel Kurul konuşmalarında olduğu gibi 79. Genel Kurul konuşmasında da uluslararası toplumu, devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurmaya davet etmesi, mili Kıbrıs davamızda sürdürdüğümüz vizyonumuza güçlü bir destek olmuş, Kıbrıs Türk halkını mutlu etmiştir” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında, Kıbrıs’ta egemen eşit, iki devlete dayanan vizyonun kararlılıkla ilerlediğini uluslararası toplum önünde bir kez daha güçlü şekilde vurguladığını da kaydeden Ertuğruloğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplum içinde hak ettiği yerini alması için, Milli Kıbrıs davamıza güçlü desteğinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en derin şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.