Ertuğruloğlu: Denktaş, her zaman kalbimizde müstesna bir yere sahip olacak

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ömrünü milli Kıbrıs davasına adamış, Kıbrıs Türkü’nün hak ve egemenlik mücadelesini kararlılık ve özveriyle savunan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, vefatının 13. yılında saygı, minnet ve rahmetle yad ettiğini ifade etti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 13’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Ertuğruloğlu, “Devletimizin kurucusu, dava adamı Rauf Denktaş her zaman kalbimizde müstesna bir yere sahip olacak ve haklı mücadelemizde her daim ilham kaynağımız olmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.