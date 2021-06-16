Ertuğruloğlu Diplomasi Forumu’na Katılmak Üzere Yarın Antalya’ya Gidiyor

DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU DİPLOMASİ FORUMU’NA KATILMAK ÜZERE YARIN ANTALYA’YA GİDİYOR

ads ads ads ads
16/06/2021

ads
ads
ads
Ertuğruloğlu Diplomasi Forumu’na Katılmak Üzere Yarın Antalya’ya Gidiyor

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar - Innovative Diplomacy: New Era, New Approaches" temasıyla gerçekleştirilecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak amacıyla yarın Antalya’ya gidiyor.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve TC Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 18-20 Haziran tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar - Innovative Diplomacy: New Era, New Approaches" temasıyla gerçekleştirilecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak amacıyla yarın Ada’dan ayrılıyor.

16/06/2021 16:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, türkiye
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.