Ertuğruloğlu: “Dr. Küçük’ün yaktığı meşale, her daim yolumuza ışık olacaktır”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının hak ve hürriyet mücadelesindeki azmi, kararlılığı ve bu uğurda yaktığı meşalenin her daim yollarına ışık olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 41. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Zor zamanlarda Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş ve özgürlük mücadelesinin meşalesini yakan liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 41. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’nın hak ve hürriyet mücadelesindeki azmi, kararlılığı ve bu uğurda yaktığı meşale, her daim yolumuza ışık olacaktır.”