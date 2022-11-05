Ertuğruloğlu, Ecevit’in ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

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05/11/2022

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Ertuğruloğlu, Ecevit’in ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Türkiye’nin eski başbakanlarından Bülent Ecevit’in 16’ncı  ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun mesajı şöyle:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanlarından, politikacı, gazeteciliği, şairliği ile Türkiye’nin yetiştirdiği değerli isimlerden Bülent Ecevit’i 16’ncı ölüm yıl dönümünde, saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum.

Kıbrıs Türklerine özgürlüğü, Kıbrıs’a barış ve huzuru getiren 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın kararını veren hükümetin Başbakanı Bülent Ecevit, Kıbrıs Türk halkının kalbinde her zaman yaşayacaktır.”

05/11/2022 10:23
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TAGS: tahsin ertuğruloğlu
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