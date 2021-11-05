Ertuğruloğlu Ecevit’in Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Türk siyasi tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Bülent Ecevit’in 15’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türk demokrasisinin gelişmesinde önemli katkıları olan, siyasetçi kimliğinin yanında, gazeteci, şair ve yazar kimliği ile de bilinen Türkiye’nin eski Başbakanlarından Bülent Ecevit, Kıbrıs Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahiptir.

Kıbrıs’a barışı, Kıbrıs Türk halkına özgürlüğü, huzur ve güvenliği getiren 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı kararını alan Türk Hükümetinin Başbakanı Bülent Ecevit’i 15. ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Aynı hükümette Başbakan Yardımcısı olan merhum Necmettin Erbakan’ı da saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum.”

Bu habere tepkiniz:



05/11/2021 11:51