Ertuğruloğlu: KKTC’nin 40.yılını her zamankinden daha büyük coşku ve gururla kutluyoruz

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devletinin, Kıbrıs Türk halkının, en kıymetli eseri ve egemenliğin sembolü olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajında, her türlü zulümle yok edilmek istenen Kıbrıs Türk halkının, büyük bedeller ödeyerek kurduğu ve en kıymetli eseri olan egemenliğin sembolü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. yılını, her zamankinden daha büyük coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

“Egemen eşitliğe dayalı iki devlet vizyonumuzu kararlılıkla sürdürmeye ve devletimizi her alanda daha da güçlendirmeye, her zaman koşulsuz destekçimiz olan Anavatanımız Türkiye’nin de desteği ile devam ediyoruz” diyen Ertuğruloğlu, anavatan güçlü Türkiye’den aldıkları destek ve güç ile geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Bakan Ertuğruloğlu, “Çetin mücadeleler sonucu, yok olmaktan kurtulup devlet seviyesine ulaşmamızda emekleri olan, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve mücadele arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, tüm gazilere ve destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatanımız Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne en kalbi minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimizin 40. yılı kutlu olsun” dedi.