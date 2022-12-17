Ertuğruloğlu, gazeteci Konuksever için taziye mesajı yayımladı
17/12/2022
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Barış Harekatı’nda görev yaparken Rum askerlerinin açtığı ateş sonucunda yaralanıp, esir düşen savaş muhabiri ve fotoğraf sanatçısı Ergin Konuksever’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.
Ertuğruloğlu Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ Değerli gazeteci Ergin Konuksever’in vefatını üzüntüyle öğrendim. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı takip ederken Rum askerlerince vurularak yaralanmıştı. Desteğini unutmayacağız. Konuksever’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.