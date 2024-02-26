Ertuğruloğlu: “Hocalı’da soykırıma uğrayan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz”

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26/02/2024

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Ertuğruloğlu: “Hocalı’da soykırıma uğrayan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz”

 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ermeni askerlerinin 26 Şubat 1992 yılında Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, anma mesajında, “Hocalı’da 32 yıl önce Ermenilerin soykırımına uğrayan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” ifadeleri kullandı.

26/02/2024 09:35
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TAGS: Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs
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