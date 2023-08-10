Ertuğruloğlu: Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, iki ülke arasında iş birliğini imkanlarını geliştirmek amacıyla KKTC’de temaslarda bulunan, Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, heyeti kabulünde, Kıbrıs konusunun tarihsel süreci hakkında bilgilendirdi, heyet üyelerinin Kıbrıs konusundaki sorularını yanıtladı.

Rumlarla ortak bir devletin söz konusu olmadığını, Kıbrıs adasında iki komşu devlet olarak yan yana devam edileceğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Zorluklara karşı boyun eğip, taviz vermemiz söz konusu değildir. Daha kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Ertuğruloğlu, “Bu süreçte sizlerin bu ziyareti bizler için önemlidir. Anavatan Türkiye’nin de desteği ile aramızdaki kültürel, ticari, sportif faaliyetlerin ve iş birliği imkanlarının daha da gelişeceğine inanıyorum” diye konuştu.

ATİB Başkanı Cemal Yangın da “Azerbaycan Türklerinin KKTC’yi kendi devleti gibi sevdiğini” belirterek, iki ülke arasında iş birliği imkanlarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yangın, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na, Karabağ Savaşını anlatan kitap takdim etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Dışişleri Bakanlığı Müdür/Temsilci Mustafa Kemal Beyazbayram ile heyete eşlik eden KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de hazır bulundu.