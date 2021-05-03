Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cenevre’deki 5+BM gayriresmi toplantısının 58 yıllık Kıbrıs meselesinde “tarihi bir dönüm noktası” olduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk tarafının, anavatan Türkiye’nin desteği ile ortaya koyduğu egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modelinin kayda geçtiğini” söyledi. Bakan Ertuğruloğlu, “Bu, KKTC’nin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesidir” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Azerbaycan’da çevrim içi olarak yayımlanan “Bayraqdar.info”ya röportaj vererek, Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı değerlendirdi.

Cenevre’deki gayriresmi toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki taraflar arasında ortak zemin bulunup bulunmadığını yokladığını, ancak neticede yeni bir müzakere sürecini başlatmak için ortak zemin bulunamadığını aktaran Ertuğruloğlu, bunun üzerine BM Genel Sekreteri’nin birkaç ay daha zemin yoklama sürecini devam ettirmek istediğini söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin bu kararını desteklediklerini ifade ederek Ertuğruloğlu, toplantının sonucuna ilişkin beklentilerinin “zaten bu yönde olduğunu” belirtti.

Bundan sonraki süreçte yol haritasının ne olacağına ilişkin bir soruyu yanıtında Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkının yıllardır maruz kaldığı eşitsizlik devam ettiği sürece, ortak bir zemin bulunmasının imkansız olduğunu” vurguladı.

Bakan Ertuğruloğlu açıklamalarında şunları kaydetti:

“Kıbrıs meselesinin özü statü sorunudur, bir tarafa devlet bir tarafa da toplum olarak muamele edildiği müddetçe bir sonuca varmak mümkün değildir. Önemle vurgulamak isterim ki, eşit uluslararası statü ve egemen eşitlik kırmızı çizgimizdir. Müzakere edilecek veya pazarlık konusu yapılacak unsurlar değil, temel ilkelerimizdir.”

Bakan, “bu temelde ortak bir zemin bulunursa, müzakerelere başlanabileceğini, aksi halde yola devam edileceğini” vurguladı.

Kıbrıs Türk tarafı olarak 5+BM gayriresmi toplantısına iyi niyetle katılarak, yapıcı önerilerde bulunduklarını belirten Ertuğruloğlu, “Rum tarafının bugüne kadar yürütülen müzakere süreçlerini akamete uğratan modası geçmiş görüşlerini devam ettirdiğini gördüklerini” söyledi.

Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 2-3 ay içerisinde gayriresmi bir görüşme daha düzenlemeyi planladığına işaret ederek, gayriresmi görüşmelerin ucu açık olarak devamını kabul etmediklerini de vurguladı.

Kıbrıs Türk tarafı olarak sürece bir şans daha vermek amacıyla toplantıya aynı iyi niyetle katılacaklarını, Kıbrıs Rum tarafının iş birliğine dayalı önerilerine olumlu bakması halinde bölgesel huzur ve istikrara yardımcı olacak bir anlaşmaya varılabileceğini belirten Bakan, “ancak Rum tarafının aynı uzlaşmaz tutumunu devam ettirmesi halinde KKTC’nin, anavatanın desteğiyle, tanınma politikasını gündeme alacaklarını” söyledi.

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03/05/2021 15:45