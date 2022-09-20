Ertuğruloğlu: Kıbrıs Türk Halkına yapılan adaletsizlik sonlandırılmalı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması gerektiğini BM üyesi ülkelerin karşısında ifade etmesinin Kıbrıs Türk Halkını memnun ettiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ifadeleri, Kıbrıs konusunda bir dönüm noktasında olduğumuza işaret etmektedir. Bu ifadeler, Kıbrıs Adasında huzur içinde yaşayacak iki devletin varlığının resmen kabul edilmesinin Kıbrıs konusunun tek çözüm şekli olduğunun dünyaya ilanıdır” ifadelerine yer verdi.

Mezalime maruz bırakılan Kıbrıs Türk Halkına yapılan adaletsizliğin bir an önce sonlandırılmasını beklediklerini vurgulayan Ertuğruloğlu, uluslararası toplumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrılarına kulak vermeye davet ettiklerini belirtti.

Ertuğruloğlu, açıklamasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplum içerisindeki haklı yerini almasının zamanı gelmiş ve geçmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en derin şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

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20/09/2022 22:09