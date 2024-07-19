Ertuğruloğlu KKTC’de bulunan Azerbaycan heyetini kabul etti
19/07/2024
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında KKTC’de bulunan Azerbaycan heyetini kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre heyette Diaspora Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Fatma Yıldırım, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Musa Quliyev ve Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Hikmet Babaoğlu yer aldı.19/07/2024 20:50