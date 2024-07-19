Ertuğruloğlu KKTC’de bulunan Azerbaycan heyetini kabul etti

ads ads ads ads
19/07/2024

ads
Ertuğruloğlu KKTC’de bulunan Azerbaycan heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında KKTC’de bulunan Azerbaycan heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre heyette Diaspora Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Fatma Yıldırım, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Musa Quliyev ve Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Hikmet Babaoğlu yer aldı.

19/07/2024 20:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ertuğruloğlu KKTC’de bulunan Azerbaycan heyetini kabul etti
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.