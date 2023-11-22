Ertuğruloğlu, Miroğlu ve Özgür’ü andı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk siyasetinin iki ismi Salih Miroğlu ve Özker Özgür’ü andı.

Ertuğruloğlu, yayımladığı mesajda, “Aynı günde kaybettiğimiz, Kıbrıs Türk siyasetinin iki müstesna ismi Sayın Salih Miroğlu ve Sayın Özker Özgür’ü vefatlarının 18’inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Halkımıza kattıkları değer unutulmayacaktır.” ifadelerine yer verdi.