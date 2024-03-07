Ertuğruloğlu, Müzakerelere başlama şartlarını açıkladı, Holguin’e mesaj gönderdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu BRT’de yayınlanan Perspektif adlı yayında Birleşmiş Milletler Kişisel Temsilcisi Holguin’in nabız yoklama temaslarını değerlendirdi.

Ertuğruloğlu, yeni politikadan taviz verilmeyeceğini vurgularken, ‘KKTC’yi tanıyın sonra müzakere başlasın’ şartları olmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

“Bayan Holguin’in tekrar adaya gelecek olması, 6 aylık süre içerisinde çeşitli kesimlerle görüşüyor olması yanlış yorumlara neden olmasın. Bu bizim politikamızdan geri adım attığımız ya da yeni politikamızı askıya aldığımız anlamında yorumlanabilir. Ne de herhangi bir müzakerenin başlayacağının sinyalini vermez. Kilit nokta şu. Yani bu politikamızın anlamı bana göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın ve ona göre müzakere edelim değil. Rum tarafına verdiğimiz mesaj, tekrar edeyim. Çünkü bu çeşitli kesimlerin bize altını doldurun dedikleri şeydir. Egemen eşitlik, devlet, eşit uluslararası statü… Bu Rum tarafına önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanı sonra görüşeyim demek değildir. Ama şudur Kıbrıs Türk halkının Egemen eşit devlet sahibi bir halk olduğunu kabul et ama kurduğu devleti tanımıyor olabilirsin. Ben de senin kurduğun Devleti tanımıyorum zaten. Bu nüans göz ardı edilmemesi lazım. Sanki biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın sonra görüşelim. dermiş gibi eleştiriliyor bu değil söylediğimiz Kıbrıs Türkü’nün Egemen eşit devlet sahibi bir halk olduğunu kabul et kurduğu Devleti tanımıyor olabilirsin. O başka mesele. Bu asla geri adım atılacak bir duruş değildir. 60 yıllık boşa harcanan bir sürecin sonunda gelinen en doğru en haklı noktadır. Bu noktada sonuna kadar duracağız”

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