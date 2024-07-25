Ertuğruloğlu: Netanyahu, çocukları öldüren bir Başbakan

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, en az 20 bin çocuğun öldürülmesine sebep olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşturulup dakikalarca ayakta alkışlanmasına tepki göstererek, “Bu medeniyet değildir, bu başka bir şeydir” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) davetlisi olarak yaz okulu etkinliği kapsamında KKTC’de bulunan Azerbaycan Zafer Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sevinç Oruçeva ile beraberindeki 17-22 yaş grubu arasında olan Karabağ şehitlerinin çocuklarını ağırladı.

Konuşmasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşmasını ve dakikalarca ayakta alkışlanmasına tepki gösteren Ertuğruloğlu, “Netahyahu kim! masum insanları öldürten bir başbakan, Çocukları öldüren bir başbakan, Böyle bir adamı siz Washington’a çağırıp Kongrede konuşma yaptırıp, dakikalarca bütün Kongre ayakta alkışlarsa burada bir yanlış var, bu doğru olamaz. Masum insanları göz göre göre öldürten, neredeyse 20 bine yakın çocuk öldü, her gün de ölüyor. Bunlara sebep olan bir adamı Washington’da ağırlayıp, Kongrede konuşturup ayakta alkışlamak bu medeniyet değildir, bu başka bir şeydir.” dedi.

-“Birbirimize sahip çıkacağız”

Esas problemin, BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi olduğuna değinerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya Beşten Büyüktür” sözünü hatırlatan Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

“Dünya gerçekten beşten büyüktür. Yeter ki dünya, yavaş yavaş kendinin büyük olduğunu anlayabilsin. O süreç içerisindeyiz. Dünya yavaş yavaş kendine geliyor. Bu beş ülkenin (ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin), dünya üzerindeki gücü ve ağırlığı giderek yıpranıyor. Dolayısıyla biz haklı davalarımızı; Azerbaycan olsun, Türkiye olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun, bedeli ne isterse olsun haklı davalarımızı sonunda kadar savunma kararlılığı ile yolumuza devam edeceğiz. Birbirimize sahip çıkacağız, birbirimizi destekleyeceğiz. Çünkü bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, toprağında da gözümüz. Ama kimsenin de bizim hakkımızda, toprağımızda gözü olmasına da izin vermeyiz.”