Ertuğruloğlu New York'ta EİT Genel sekreteri Noziri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’nin gözlemci üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Genel Sekreteri Khusrav Noziri ile 78. BM Genel Kurulu toplantıları marjında New York’ta ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Noziri’ye Kıbrıs’taki son duruma ilişkin bilgi veren Ertuğruloğlu, 50 yıldır sonuç alınmayan federasyon temelindeki görüşmelerin 2017 yılında son bulduğunu belirtti. Bu nedenle KKTC’nin tarafların egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsüne dayalı iki devletli vizyonu ortaya koyduğunu anlattı. Adada istikrar ve sukunetin sürdürülebilmesi amacıyla mevcut gerçeklerin uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ertuğruloğlu, EİT’ye üye ülkelerden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin bağımsızlığının tanınması ve KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulması çağrısına öncülük etmesini beklediğimizi söyledi.

BM merkezindeki görüşmede Bakan Ertuğruloğlu’na Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Birinci Sekreter Çağrı Kalfaoğlu ve KKTC New York Temsilciliği Üçüncü Sekreteri Seval Gökeri eşlik etti.