Ertuğruloğlu, Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti ile görüştü. Heyete Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Görüşme öncesi basına açıklama yapan Ertuğruloğlu, Oktay’ın yeni görevinde de üstün başarılar elde edeceğinden şüphesi olmadığını belirtti.

New York ve Washington’da görüşmeleri sonrası bu istişarenin çok önemli olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Oktay

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ise Kıbrıs’ta ve Dışişleri Bakanlığında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ertuğruloğlu’nun New York ve Washington ziyareti sonrası istişare yapmanın önemli olduğunu dile getiren Oktay, kendilerinin de 2 gündür KKTC’de önemli temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Beyarmudu ve Yiğitler’e yaptıkları ziyaretlere ve Pile’de yaşanan duruma değinen Oktay, bölge insanının yakınlarıyla temas kurmakta, hasta olduğunda ilaç almaya giderken bile sorun yaşayan insanlar olduğunu dile getirdi. Oktay, her fırsatta insan hakları dersi vermeye çalışanların iki yüzlüğüne dikkat çekti.

Bölgede sözde barışı sağlamak üzere bulunduğunu iddia eden BM’nin Kıbrıs Rum yönetimi tarafından yönlendirildiğini ve Kıbrıs Türküne zulmettiğini söyleyen Oktay, tarafsız olduğunu iddia edenlerin taraflılığının, insanı bir proje olan yol projesinde ortaya çıktığını kaydetti.

Fuat Oktay, KKTC'nin kendi toprağında yol yapımı sırasında BM Barış Gücü'nden bir komutan olduğunu söyleyen birinin "burası Kıbrıs Rum toprağıdır" demesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Yapılanını suç olduğunu kaydeden Oktay bu işin üzerine gideceklerini belirterek, Birleşmiş Milletler'in bu kişiyi tespit edip, gereğini yapmasının şart olduğunu belirtti.

Pile’deki yol konusunun, Maraş’ın insanlara açılması gibi insani bir proje olduğuna vurgu yapan Oktay, bu insani boyutu diplomatik yollarla sonuna kadar değerlendirmeye çalışacaklarını söyledi.

Oktay, KKTC’nin gözlemci üyeliklerine işaret ederek, tanınma konusunda bir yol ayrımında olunduğunu ifade etti.

KKTC’nin tanınması ve ambargoların kaldırılması talebini tüm dünyaya haykırmaya devam edeceklerini belirten Oktay, KKTC’nin izolasyonlardan kurtulup, temel insani haklarına kavuşacağı günlerin yakın olduğunu söyledi.