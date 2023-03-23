Ertuğruloğlu, Osman Örek’in 24’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Osman Örek’in 24’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ertuğruloğlu mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü'nün milli mücadelesinde Dr. Küçük ve Rauf Denktaş ile birlikte en ön saflarda etkin görevler almış, önceki Başbakanlarımızdan şeçkin devlet adamı Osman Örek’i 24. ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun.”

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23/03/2023 15:55