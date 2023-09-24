Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Jilani ile görüştü

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24/09/2023

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Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Jilani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler yıllık Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere New York’ta bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile görüştü.

Türkevi’nde bulunan KKTC Temsilciliğinde gerçekleşen görüşmede Jilani, Pakistan devleti ve halkının dost ve kardeş Kıbrıs Türküne desteğinin süreceğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı’na verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Ertuğruloğlu, iki ülke arasında çeşitli konulardaki işbirliğini geliştirmeyi arzuladığımızı ifade etti.

24/09/2023 10:00
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TAGS: Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Jilani ile görüştü
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