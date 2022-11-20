Ertuğruloğlu, Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili mesaj yayımladı.

Tahsin Ertuğruloğlu mesajında, Anavatanımız Türkiye’nin, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın hedefine ulaşmasını, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin muzaffer olmasını yürekten temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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20/11/2022 08:55