Ertuğruloğlu: ''Prensip olarak yeni sınır kapısına sıcak bakmıyorum''

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ada TV’de yeni sınır kapısı ile ilgili görüşlerini paylaştı “Bir algı yaratıldı. Sanki sınır kapısı için herkes anlaştı da Tahsin Ertuğruloğlu buna engel oluyor.

Yok böyle bir şey “ diyen Ertuğruloğlu, “ ortada bir anlaşma yok ama nesi itibari ile ben prensip olarak yeni bir sınır kapısı açılmasına sıcak bakmıyorum. Yeterince sınır kapısı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ertuğruloğlu, “ Sınır kapısı açılmasına engel olmayacağımı söyledim. açılma kararı alırsa altına imzam olmasın diye başka bir arkadaşıma vekâlet vereceğimi söyledim “ diye ekledi.

İşe yaramayan, sadece Rumların kullandığı, masraf yaratan sınır kapılarının kapatılması gerektiğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Güney Kıbrıs daha ucuz diye kapı açılacaksa, hükümetimizin önceliği, kapı açmak değil, kuzeydeki piyasayı ucuzlatmak olmalı” ifadelerini kullandı.