Ertuğruloğlu: Rum tarafı bizim yol güzergâhımıza girerek parselleme faaliyetlerine başladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Yiğitler-Pile Yol Projesinin güzergâhına girerek, parselleme faaliyetlerine başladığını belirterek, bu faaliyetlere izin veren Birleşmiş Milletler ile ilişkilerin masaya yatırılma hakkı doğduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yiğitler-Pile Yol Projesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve Pile Türk Muhtarı Veysal Güden de katıldı.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun yanı sıra Pile Türk Muhtarı Veysal Güden ile Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek birer konuşma yaptı.

Ertuğruloğlu: “Yiğitler-Pile Yolu Projesi, Rum tarafının 30 yıldır süren ihlallerine verilen bir cevaptır”

Pile Muhtarı ve Beyarmudu Belediye Başkanının açıklamalarından sonra yeniden söz alan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yiğitler-Pile Yolu Projesi ile ilgili BM veya Rum tarafının sanki bir lütufta bulunduğu ve karşılığında Türk tarafının bir şey vereceği şeklinde değerlendirme yapılamayacağını söyledi.

Rum tarafının 30 yıldır ara bölgeyi kendi toprağı gibi kullandığını kaydeden Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yıllar içinde ara bölgedeki ihlallerini aktardı ve Yiğitler-Pile Yolu Projesi’nin Rum tarafının 30 yıldır süren ihlallerine verilen bir cevap olduğunu söyledi.

“Bizimle anlaşmadan, onayımızı almadan bizim yol güzergahımıza girilerek parselleme çalışmalarına başlandı. Bir an önce Rum iş makinelerinin işi durdurması ve bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurguluyoruz” diyen Ertuğruloğlu, BM’nin ise barışı tehdit eden bir ortam yarattığını ve bunu “inadına” yaptığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Yiğitler-Pile Yolu Projesi'nin 1997 yılında BM’ye sunulduğunu ancak BM’nin “ara bölgeden geçeceği” gerekçesiyle izin vermediğini anlatarak, yıllardır Rum tarafının ara bölgedeki faaliyetlerine izin verildiğini söyledi ve BM’yi “Rum yanlısı” olmakla itham etti.

"AB, ara bölgeyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kontrolündeki topraklar kapsamına koymuş"

Son dönemlerde Pile’deki Türklerin sıkıntılarının artması üzerine hükümetin yol projesini yeniden gündeme getirdiğini ve bu çerçevede BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ile birçok görüşme yaptıklarını belirten Ertuğruloğlu, 17 Ağustos’taki görüşmelerinde Stewart’a yol inşaatına başlayacaklarını ilettiklerini kaydetti. Aynı gün yol inşaatına başlandığını söyleyen Ertuğruloğlu, 18 Ağustos’ta ise BM askerlerinin KKTC toprakları içinde insanlara fiziksel müdahalede bulunduğunu ifade etti.

25 Ağustos’ta ise Colin Stewart, Yeşil Hat tüzüğü kapsamında bazı değişiklikler yapılması gerektiğini kendilerine söylediğini aktaran Tahsin Ertuğruloğlu, “Ara bölge, Rum kontrolünde değil. Konunun Yeşil Hat Tüzüğü ile alakası yok” dediklerinde ise AB’nin ara bölgeyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kontrolündeki topraklar kapsamına koyduğunu öğrendiklerini vurguladı.

“KKTC, ara bölgedeki haklarından vazgeçmiş değildir”

Ertuğruloğlu, “Meğer AB, ara bölgeyi sözde hükümetin kontrolü altındaki topraklar kapsamına koymuş. Biz bunu yeni öğrendik. Ne biz biliyorduk ne de Anavatan Türkiye biliyordu. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil. KKTC, ara bölgedeki haklarından vazgeçmiş değildir” diye konuştu.

Rum basınında Yiğitler-Pile Yolu Projesi ile ilgili çıkan bazı haberleri “yalan-yanlış” olarak değerlendiren Ertuğruloğlu, bakanlık ve BM heyeti arasında süren görüşmelerde varılan mutabakatın temel özelliğinin, tek farklılık yolun yapılacak olmasıyla, 16 Ağustos'a dönüş olduğunu anlattı.

Rum basınınca ve KKTC’de bazı kesimlerce Rum tarafının bölgedeki faaliyetlerine Dışişleri Bakanlığı ve hükümetin onayı varmış gibi gösterilmek istendiğini söyleyen Ertuğruloğlu, yol yapımının sekteye uğramaması adına yorum yapmaktan kaçındıklarını ancak BM’ye yapılan tüm taleplerine rağmen faaliyetlerin sürdüğünü ifade etti. Çalışmaların devam etmesi halinde bölgede kriz yaşanacağı uyarısında bulunan Ertuğruloğlu, “KKTC’nin, bu kadar bariz şekilde Kıbrıs Türk halkını dışlayan, özelde Pile Türkünü ve Pile Türk muhtarını dışlayan BM ile ilişkilerini masaya yatırma hakkı doğmuştur” dedi.

Güden: “Diyalog yoluyla sıkıntılarımızı aktarmamıza rağmen bu karşılık bulmadı”

Pile Türk Muhtarı Veysal Güden, Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türk nüfusun Kuzey Kıbrıs ile bağının her geçen gün arttığını ve toplumlararası geçişlerin de yoğunlaştığını belirterek, en yoğun ikinci geçiş noktası olan Beyarmudu’nda uzun bekleyişlerin sıkıntı yarattığını anlattı.

“Bu konuda bölgedeki muhatabımız üsler yönetimiyle uzun süren görüşmelerimiz oldu. Britanya’nın AB’den çıkmasının ardından yeni bir sürece girildi” diyen Güden, çıkış yolu olarak tek alternatifin Pile – Arçoz yolu olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın da yol yapımıyla ilgili BM nezdinde girişimleri olduğunu kaydederek, Güney Kıbrıs’ın taleplerinin Pile – Arçoz yoluyla ilişkilendirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Güden, Yeşil Hat içerisindeki alanda yapılacak çalışmaların toplum liderlikleri tarafından uzlaşıya varılması, muhtarlıklar tarafından da proje bazında hayata geçmesine yönelik çalışmalar başlatılması gerektiğini vurguladı.

Yol yapımıyla ilgili Rum basınında çıkan “Türk askerinin köye girişini sağlamaya yönelik bir hazırlık olduğu yönündeki” haberleri “endişe verici” olarak niteleyen Güden, “Biz köy içindeki Rumların rahatlaması, kaygı duymaması için gereken mesajları verdik. İnsanların huzuru bizim için en önemli şey… Pile’de yaşayan Rumlarla, komşularımızla bizim bir sıkıntımız yoktur. Onlarla seve seve birlikte yaşamak için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Güney Kıbrıs’ın üç gündür devam eden Pile’deki çalışmalarını ivedi olarak durdurmasını isteyen Pile Türk Muhtarı Güden, bu süreçte gerilimin yükselmemesi için açıklama yapmadıklarını ancak yürütülen diyaloglarda çalışmanın durması taleplerini yetkililere ilettiklerini aktardı. Güden, “Diyalog yoluyla sıkıntılarımızı aktarmamıza rağmen bu karşılık bulmadı. Bu yüzden basın açıklaması yapıyoruz. Biz Pile’deki huzurun, barışın, birlikte yaşamanın sürdürülmesi adına statükoda uzlaşıya varılmadan başlayan değişikliğin kabulü yoktur” dedi.

Bebek: “Yol bitene kadar da orada olacağız”

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ise, Yiğitler-Pile Yolu’nun tamamen insani amaçlarla yapılmak istendiğini vurgulayarak, misyonu barış dağıtmak olan BM askerini, 18 Ağustos günü baskın yapar gibi bölgeye müdahale ettiği gerekçesiyle eleştirdi.

“Geri adım atmamız söz konusu değil” diyen Bebek, Beyarmudu Belediyesi olarak yol yapımı için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve yol bitene kadar da orada olacaklarını söyledi.