Ertuğruloğlu: 'Rumlarla Ortaklık Kurma Olasılığı Yok, Başarısız Formülde Israr Neden?

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Londra temasları kapsamında Reuters’e demeç verdi. Tahsin Ertuğruloğlu, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan BM öncülüğündeki gayri resmi görüşmelerin anlamlı bir sonuca ulaşamayacağını belirtti.

Bakan Ertuğruloğlu, karşıt çıkarlar ve farklı görüşlerin, iki Kıbrıslı taraf arasında yapılacak görüşmelerin önemli bir sonuca ulaşmasını engelleyeceğini söyledi.

Ertuğruloğlu, KKTC için bu toplantının, birleşik bir Kıbrıs yerine iki ayrı, egemen devlet fikrini yinelemek için bir fırsat olduğunu vurguladı ve “Neden uğraşalım ki? Kıbrıslı Rumlarla bir ortaklık kurma olasılığı yok, bu başarısız olmuş bir formüle ısrar etmek niye?” diyerek Birleşmiş Milletler’e bir soru yöneltti.