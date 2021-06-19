Ertuğruloğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diplomasi Formu’nun ikinci gününde de temaslarda bulundu.
19/06/2021
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diplomasi Formu’nun ikinci gününde de temaslarda bulundu.
Ertuğruloğlu bugün, Somali Federal Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohamed Abdirizak’la görüştü.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ayrıca Forum çerçevesinde bugün düzenlenen Doğu Akdeniz Bölgesel Konferansı’na da katıldı.