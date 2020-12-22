Ertuğruloğlu: TAK, Önemli Bir Değerimiz ve Önemli Bir Misyonu Var

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 47’nci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TAK’ın Kıbrıs Türklerinin önem verdiği bir değeri olduğunu ve önemli bir misyonu bulunduğunu söyledi. Ertuğruloğlu, TAK’ın devletin haber ajansı olma misyonu ve önemine sahip olduğunu dile getirdi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda gelinen noktada iki ayrı egemen devletin egemen eşitliği noktasındaki politikaların duyurulma ve savunulmasında ajansa büyük görev düştüğünü belirtti.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR

Ajans çalışanlarının her türlü takdiri hak eden kişiler olduğunu dile getiren Ertuğruloğlu, çok da mükemmel olmayan koşullarda ajansta çalışan, 47 başarılı yılda ajansa emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

TAK’ın ulusal davanın uluslararası topluma duyurulması noktasında görevini yerine getirdiğini, bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya devam edeceğini söyleyen Ertuğruloğlu, hükümete düşen sorumluluğun, ajansın çalışma koşullarının daha iyiye taşınmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

GÜRDALLI: “KISA SÜRE İÇİNDE İNGİLİZCE YAYINA BAŞLIYORUZ”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın direktifiyle kurulan ajansın, zor koşullarda bugünlere kadar geldiğini ve 47’nci yılını kutladığını söyledi.

Medyanın yıllar içinde değiştiğini, ajansın da bu doğrultuda çağın gereklerine ayak uydurarak faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Gürdallı, sosyal medyayı aktif olarak kullandıklarını kaydetti.

Kısa süre içinde İngilizce yayınlara başlayacaklarını belirten Gürdallı, hedeflerinin; ajansın uluslararası alanda da Kıbrıslı Türklerin sesini duyuran referans noktası haline gelmesi olduğunu ifade etti.

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22/12/2020 16:29