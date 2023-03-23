Ertuğruloğlu: Talihsiz bir açıklama

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yeni Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs konusunun çözüm sürecine "aktif bir şekilde müdahil olmasına” ilişkin açıklamasını talihsiz olarak nitelendirdi.

İki devlet arasında yeni bir müzakere süreci başlayabileceğini kaydeden Ertuğruloğlu, tarafgir bir tutum sergileyen AB’nin halen bu tutumunu sürdürmesi nedeniyle KKTC’nin, AB’nin herhangi bir müzakere sürecine müdahil olmasına rıza göstermediğini belirtti.

Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Yeni Rum mevkidaşıma Kıbrıs konusunda bir çözüm süreci olmadığını ve ancak KKTC’nin Kıbrıs konusundaki gerçekçi vizyonunun kabul görmesini müteakip iki devlet arasında yeni bir müzakere süreci başlayabileceğini hatırlatmak isterim” dedi.

-“KKTC, AB’nin herhangi bir müzakere sürecine müdahil olmasına rıza göstermemektedir”

Ayrıca Kıbrıs Türklerine verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyen ve Rum tarafını koşulsuz destekleyen AB’nin olası bir müzakere sürecine katılmasının da beklenmemesi gerektiğini ifade eden Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Müzakerelerin doğası gereği tarafların rızası, müzakere süreçlerine ilişkin alınacak kararlarda hayati öneme haizdir. Tarafgir bir tutum sergileyen AB'nin halen bu tutumunu sürdürmesi nedeniyle KKTC, AB’nin herhangi bir müzakere sürecine müdahil olmasına rıza göstermemektedir.”

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23/03/2023 18:20