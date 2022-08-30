Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

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30/08/2022

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Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

30 Ağustos törenlerine katılmak için Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Ankara’ya giden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu temaslarına başladı.

Tahsin Ertuğruloğlu temasları çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı…

İki ülkenin heyetlerinin de katıldığı yemekte Kıbrıs konusundaki gelişmeler ile Eylül ayında gerçekleşecek New York ziyareti kapsamında yapılması öngörülen temaslar değerlendirildi.

İki bakan ayrıca bakanlıklar arasındaki ilişkileri de ele aldı.

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakan Ertuğruloğlu ile görüşmesini #birliktenicezaferlere hashtagıyle ve fotoğraflarla twitter hesabından da paylaştı…

 

30/08/2022 19:01
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TAGS: Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü
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